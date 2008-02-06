В Киеве судят генералов, обвиняемых в причастности к Скныливской трагедии

Начался судебный процесс над генералами, обвиняемыми в причастности к авиакатастрофе самолета Су-27 в 2002 году на авиашоу на Скныливском аэродроме (Львов).

Как пишет «Газета по-киевски», вчера утром состоялось судебное заседание в Военном апелляционном суде Центрального региона.

На заседание приехали представители потерпевших из Львовской области – Стефан КОЗАК и адвокат Владимир КРАВЧУК.

Также прибыли представители обвинения (Генпрокуратуры) и обвиняемые: первый заместитель главнокомандующего Военно-Воздушными силами Украины Сергей ОНИЩЕНКО, бывший главнокомандующий ВВС генерал-полковник запаса Виктор СТРЕЛЬНИКОВ, бывший заместитель главнокомандующего по боевой подготовке ВВС генерал-лейтенант запаса Александр ВОЛОШЕНКО и бывший заместитель начальника по боевой подготовке генерал-майор запаса Владимир АЛЕКСЕЕВ.

Трое из четверых военных уже не занимают высоких должностей в Вооруженных Силах. Единственный, кто остался работать на крупной должности, - С.ОНИЩЕНКО.

Он назвал обвинение в нарушении инструкций «бредом» и обвинил прокуратуру в том, что она «тупо игнорирует реальную картину трагедии».

«Летное задание было нарушено пилотом, а со стороны летчика это самое грубое правонарушение», – сказал С.ОНИЩЕНКО.

При этом он заявил, что никто из генералов не уклоняется от ответственности, разделяет боль утраты родственников погибших, но убежден, что доказательная база у следствия слабая.

Кроме того, трое обвиняемых подали судье ходатайства о возвращении дела на дополнительное следствие.

В итоге судья принял решение начать рассмотрение дела по сути, без дополнительного следствия.

Следующее заседание состоится в Военном Апелляционном суде 25 февраля.

Генералам инкриминируют статьи Уголовного Кодекса, по которым предусмотрены нешуточные наказания – всем, кроме В. СТРЕЛЬНИКОВА, грозит около 10 лет лишения свободы, пишет газета.

Как сообщал УНИАН, 27 июля 2002 года на военном аэродроме Скнылив вследствие падения самолета Су-27 погибли 77человек, в том числе 28 детей. Еще 500 лиц признаны судом потерпевшими.

24 июня 2005 года Военный апелляционный суд Центрального региона во Львове объявил приговор шести летчикам.

В настоящее время наказание в тюрьме отбывает только пилот Владимир ТОПОНАРЬ.

Уголовные дела в отношении четырех генералов Генеральная прокуратура выделила в отдельное производство.