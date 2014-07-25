В больницы Иловайска и Снежного неизвестные доставили тела мужчин в камуфляже – милиция

22:37, 25 июля 2014
Общество
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 В Донецкой области в больницы городов Иловайска и Снежное неизвестными доставлены тела мужчин в камуфляжной форме.

/ Фото : likar.info

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативной сводке за сутки, в Харцызский горотдел из больницы г. Иловайска поступило сообщение о том, что к ним доставлен труп неизвестного мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки. Труп неизвестного примерно 35-40 лет, среднего телосложения, славянской внешности, в камуфляжной форме. Он был доставлен неизвестными в камуфляжной форме от района автомобильного моста при въезде в г. Иловайск.

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Обстоятельства данного происшествия устанавливаются. Предварительная правовая квалификация - ст. 115 ч.1 (умышленное убийство) УК Украины.

С этого же места с огнестрельным, осколочным ранением головы доставлен парень, примерно 25 лет, среднего телосложения, славянской внешности, в камуфляжной форме. Указанная информация внесена в ЕРДР с правовой квалификацией по ч.1, ст.15, ч.1 ст.115 УК Украины.

В морг Снежнянского отделения областного бюро СМЭ неизвестными лицами в камуфляжной форме доставлен труп неизвестного мужчины в возрасте 30-40 лет, без одежды, с осколочным ранением головы, который, по объяснениям лиц, доставивших труп в морг, был обнаружен 23 июля на участке местности, расположенной вблизи с.Мариновка Шахтерского района. По данному факту проводится проверка по предварительной правовой квалификации по ст.115 ч.1 УК Украины.

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