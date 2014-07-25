Мощный ливень в Одессе остановил транспорт и повредил дороги

В считанные минуты улицы города покрылись полуметровым слоем воды, говорится в сюжете ТСН.

Длительная ливень несколько часов. Залитые транспортные магистрали города стали непроездными. Движение на некоторых улицах перекрыли. На одной из них потоком воды смыло асфальтовое покрытие.

Остановился и электрический транспорт. Водители троллейбусов и трамваев испугались, ведь если уровень воды выше десяти сантиметров - возникает угроза короткого замыкания.