Мощный ливень в Одессе остановил транспорт и повредил дороги
01:05, 25 июля 2014Общество
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Чрезвычайно мощный ливень прошла утром в Одессе.
Мощный ливень в Одессе остановила транспорт и повредила дороги
В считанные минуты улицы города покрылись полуметровым слоем воды, говорится в сюжете ТСН.
Длительная ливень несколько часов. Залитые транспортные магистрали города стали непроездными. Движение на некоторых улицах перекрыли. На одной из них потоком воды смыло асфальтовое покрытие.
Остановился и электрический транспорт. Водители троллейбусов и трамваев испугались, ведь если уровень воды выше десяти сантиметров - возникает угроза короткого замыкания.
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