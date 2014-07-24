В Украине с начала года не пропустили через границу более 2,5 тысяч детей

Об этом УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы.

В том числе 1 тыс. 539 детей не пропустили из-за отсутствия поручения родителей или их подделку, отметили в ведомстве.

В частности, по данным ГНСУ, этой ночью в пункте пропуска «Краковец»на Львовщине пограничники Мостиского отряда предотвратили незаконный вывоз за границу несовершеннолетнего.Читайте такжеПеремещение украинских детей-сирот за пределы государства будут расцениватьсякак киднеппинг - Лутковская

Водитель микроавтобуса, 45-летний житель Волынской области, вместе с другими пассажирами вез за границу несовершеннолетнего 14-летнюю девушку и предоставил на контроль нотариально заверенное заявление родителей ребенка. В то же время по результатам проверочных мероприятий данное заявление оказалось незаконно выданным, поскольку мать девушки, согласно базе данных пограничников, уже некоторое время находится за границей, говорится в сообщении. Позже водитель объяснил, что отец ребенка посадил в авто дочь в Луцке и передал указанное заявление, а уже в Кракове (Польша) ребенка должна была встретить мать. В порядке обеспечения законности, пограничники немедленно проинформировали работников органов внутренних дел, подчеркнули в ведомстве.Читайте такжеМИД предостерегает террористов, что насильственный ввоз детей из Украины в РФ является преступлением

При этом в ГНСУ напомнили, что согласно украинскому законодательству, несовершеннолетние дети могут выехать за границу при наличии документов, дающих право на его пересечение, нотариально заверенного заявления родителей о согласии на выезд ребенка в сопровождении взрослых. При отсутствии указанных документов, или в случае незаконной выдачи поручений, их подделки путешествующим будет отказано в пересечении границы, и, кроме того, обязательно сообщено работников органов внутренних дел об обнаружении признаков преступления по статье 358 Уголовного кодекса Украины.