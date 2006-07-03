Открытие выставки песочных скульптур ”Фабрика иллюзий”. Пляж SUN CITY в Киеве

В Киеве состоится IV Киевский международный фестиваль песочной скульптуры

6 июля, в канун праздника Ивана Купала, состоится одно из самых популярных и резонансных событий в культурно-развлекательной жизни Украины - Киевский международный фестиваль песочной скульптуры "Long Art". Ежегодно увлекательное мероприятие собирает именитых гостей - известных художников, скульпторов, артистов, писателей - поклонников "живой" скульптуры (как иногда называют песчаную и ледяную лепку), сообщают организаторы фестиваля.

Участники фестиваля - молодые художники, скульпторы, дизайнеры из Украины, Китая, России.

Для возведения песочных скульптур (более 2-х метров каждая) планируется использовать около 200 тон специального карьерного песка. Впрочем, на фестивале 2006 года будут представлены не только песочные скульптуры, но и 4 объекта дизайна из оригинальных декоративных материалов.

Работа мастеров над изваяниями продлится неделю, а торжественное открытие выставки готовых работ с награждением победителей состоится 6 июля в 17:00. Впервые, обладатель Гран-при фестиваля будет определяться не жюри, а путем голосования зрителей.

Оригинальной "изюминкой" дня открытия выставки станет большая Ледовая композиция, которая будет установлена на Long Art Party в 21:00.

Фестивальная экспозиция будет открыта для посетителей на протяжении 2-х летних месяцев с момента открытия. При этом скульптуры, благодаря постоянной заботе авторов, на протяжении этого времени будут сохранять свой первоначальный облик.

Почетный президент фестиваля - Олег Пинчук - титулованный украинский скульптор. Среди постоянных гостей и друзей фестиваля, которые приглашены на торжественное открытие фестиваля: Сергей Поярков - знаменитый художник-график, Андрей Курков - всемирно известный писатель, певица Руслана Лыжичко, актеры - Остап Ступка, Ольга Сумская, Владимир Горянский и другие популярные личности.

Фестиваль проводится при поддержке Днепровской РГА и ГКП "Плесо". Организатор - дизайн-студия "АМАВИ".

Адрес: Пляж SUN CITY (метро "Гидропарк")

Тема: Фабрика иллюзий (любимые киноленты и киногерои)

17:00 - открытие и церемония награждения победителей

21:00 - Long Art Party. Играет DJ Олег Костров, Super Sonic Future