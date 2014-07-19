Установлено гражданство всех 298 погибших в катастрофе малазийского "Боинга"

Определено гражданство всех жертв крушения Boeing 777, разбившегося 17 июля на востоке Украины. Согласно данным, опубликованным 19 июля на сайте Malaysia Airlines, в числе жертв — 192 гражданина Нидерландов, один из которых имел второе гражданство — США, сообщает «Коммерсантъ».

В списке также значатся 44 подданных Малайзии, среди них 15 членов экипажа, 27 граждан Австралии, 12 — Индонезии. Еще 10 жертв трагедии — подданные Великобритании, у одного из которых было второе гражданство — ЮАР.

Среди погибших также четверо немцев, четверо бельгийцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один — Новой Зеландии.

Кроме того, AFP со ссылкой на президента Международного общества борьбы со СПИДом Франсуаза Барре-Синусси сообщает, что на борту находились шесть специалистов, летевших на конференцию по борьбе с ВИЧ, а не сто, как заявлялось ранее.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили малазийский лайнер, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находились 298 человек, в частности, 15 членов экипажа.