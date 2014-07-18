Идентифицировать тела пассажиров и экипажа Boeing-777 будут в Харькове

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Андрей Сыбига. Он отметил, что найдено уже 181 тело, и их планируется отправить в Харьков.

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СБУ опубликовала записи разговоров террористов, из которых следует, что именно они сбили самолет. В СБУ отметили, что в 16.40 террорист по прозвищу "Бес" доложил полковнику главного разведывательного управления ГШ ВС РФ Василию Геранину о том, что казаки сбили самолет. Сначала "Бес" говорит, что это украинский самолет, но затем перезванивает и докладывает, что это гражданский самолет со многими жертвами.