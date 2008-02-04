Милиция сообщает детали вчерашнего расстрела в центре Львова

Главное управление МВД Украины во Львовской области выплатит 50 тыс. грн. вознаграждения за информацию о преступнике, который вчера, 3 февраля, в центре Львове расстрелял 33-летнего львовянина.

Об этом сообщил УНИАН начальник Центра общественных связей ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК.

Д.ХАРЧУК отказался сообщить, какие версии о покушении на убийство отрабатываются работниками правоохранительных органов, ссылаясь на тайну следствия.

“Версий есть много, однако пока озвучивать любую из них - значит навредить следственным действиям. Пока могу лишь сказать, что потерпевший жив, однако находится в критическом состоянии”, - отметил Д.ХАРЧУК.

Источники в правоохранительных органах проинформировали, что потерпевший перенес сложную операцию, однако выживет ли он - вопрос времени.

“Потерпевший 3 февраля вместе с женой был на Богослужении в Соборе Святого Юра, когда сработала сигнализация в его автомобиле марки “Дэо-ланос”, припаркованном на площади возле храма. Когда он вышел из храма и подошел к автомобилю - прозвучали выстрелы. Уже известно, что стреляли из пистолета марки “Браунинг”, мужчина получил два пулевых ранения - в голову и шею", - сообщило корреспонденту УНИАН компетентный источник во львовской милиции.

По данным собеседника агентства, работал потерпевший начальником отдела дистрибуции одного из львовских частных предприятий, которое занимается сбытом соков известной торговой марки. "Мотивы совершенного расследуются, нет у работников правопорядка пока и свидетелей этого преступления. Потерпевший находится в реанимационном отделении больницы скорой помощи, там же выставлена охрана из числа бойцов спецподразделения милиции”, - сообщил источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщал УНИАН, также было установлено, что потерпевший ранее судим, был освобожден по амнистии в 2001 году. Он был причастен к совершению разбойных нападений, ограблений и краж.