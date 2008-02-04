В Донецке до сих пор не могут потушить шахту: нет воды

На шахте "Куйбышевская" в Донецке горноспасатели не могут ликвидировать пожар из-за отсутствия воды.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, разведкой аварийной выработки установлено, что пожар возник в конвейерном уклоне второй ступени пласта К8 в камере привода конвейера .

Однако в настоящее время тушение пожара не осуществляется из-за того, что в противопожарном трубопроводе отсутствует вода. В связи с этим планируется изоляция аварийного участка. В шахте работают семь отделений горноспасателей. Аварийные работы продолжаются.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 февраля, в 8.45 на шахте "Куйбышевская" произошел пожар. В момент возгорания в шахте находилось 108 человек. По состоянию на 17.00 остается неизвестной судьба электрослесаря 1976 г.р., пропавшего во время пожара.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в настоящее время семь отделений горноспасателей проводят подготовительные работы по изоляции аварийного участка, где происходит пожар.

Поиски горняка продолжаются.