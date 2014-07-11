На Донетчине вооруженные люди за сутки угнали 7 автомобилей - милиция



Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в Петровском районе неизвестные лица незаконно завладели двумя служебными автомобилями милиции «ВАЗ-2107» и «Газель». Открыто уголовное производство по ч.2 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

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В Киевский райотдел милиции г. Донецка поступило сообщение от гражданина Российской Федерации, проживающего в г. Харцызске Донецкой области, о том, что четверо неизвестных завладели его автомобилем «Шкода». Открыто уголовное производство по ч.3 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное организованной группой или соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или если оно нанесло большой материальный ущерб).

Также были зарегистрированы похищения транспорта и в других городах региона: в Червоногвардейском районе Макеевки неизвестные с территории ОАО «Укртрансгаз» незаконно завладели двумя автомобилями ”MITSUBISHI PAJERO”, 1996 года выпуска.

В городе Дебальцево неизвестные вооруженные лица с территории двора РЭС незаконно завладели автомобилем «УАЗ-3909», 2007 года выпуска, который принадлежал указанному предприятию. Предварительная правовая квалификация - ст.289 ч.3 УК Украины.

В г. Селидово неизвестный с автостоянки по ул. Береговой незаконно завладел автомобилем «Geely SL» 2012 выпуска, принадлежащий 55-летнему местному жителю. Здесь также открыто уголовное производство по ст.289 УК Украины.