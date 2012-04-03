В милиции убеждают, что Завадского и пальцем не трогали

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук.

По его словам, уголовное дело возбуждало Шевченковское райуправление милиции Киева, а теперь оно передано в следственное управление Главного управления МВД Украины в столице.

В.Полищук сообщил, что в отношении И.Завадского, его пиар-менеджера или директора, а также водителя возбуждено уголовное дело по статье 156 «растление несовершеннолетних» Уголовного кодекса Украины. Он добавил, что в данное время И.Завадский и его директор содержатся в следственном изоляторе, а водитель находится под подпиской о невыезде.

Начальник Управления связей с общественностью МВД Украины уточнил, что по делу задокументировано “11 эпизодов”. По его словам, все пострадавшие несовершеннолетние не имеют никакого отношения к искусству. Следователи по делу установили, что с детьми эти люди знакомились на улицах, в кафе, то есть, среди них нет детей, которые учились у И.Завадского или брали консультации по игре на аккордеоне.

В.Полищук категорически опроверг заявление адвоката об избиении И.Завадского в милиции.

“Я вчера лично позвонил по телефону начальнику киевской милиции Алексею Крикуну, и он лично мне сказал, что эти сообщения не соответствуют действительности”, - отметил начальник Управления связей с общественностью МВД Украины.

По его словам, у правоохранителей не было потребности, так сказать, выбивать признание, поскольку вся необходимая доказательная база собрана. В.Полищук добавил, что работники оперативно-технических служб милиции установили в квартире И.Завадского видеокамеру.

По словам начальника УСО, собрана настолько серьезная “доказательная база”, в частности видеозаписи, что не было необходимости в применении к подозреваемым, в частности И.Завадскому, каких-либо методов воздействия.

В.Полищук также отметил, что И.Завадский отказался проходить судебно-медицинскую экспертизу, которая всегда проводится с подозреваемыми, против которых возбуждено дело по статье 156 Уголовного кодекса.

Как сообщал УНИАН, 26 марта пресс-офицер Шевченковского райуправления милиции Наталия Калиновская сообщила, что в Киеве сотрудники милиции по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних задержали троих мужчин, среди которых известный украинский аккордеонист.

По словам Н.Калиновской, пользуясь своей популярностью, аккордеонист, имя которого она не уточнила, входил в доверие к несовершеннолетним, после чего вместе с двумя своими приятелями у себя дома совершал развратные действия в отношении детей.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 156 (растление несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

31 марта в интервью газете "Факты" адвокат И.Завадского Евгения Закревская заявила, что ее подзащитного били в милиции в течение семи часов, требуя написать заявление о явке с повинной.