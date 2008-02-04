В Донецке горит шахта

На шахте "Куйбышевская" в Донецке из-за пожара проводится экстренная эвакуация 108 горняков рабочей смены.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, сегодня в 8.45 на шахте "Куйбышевская" произошел пожар. Возгорание возникло в конвейерном уклоне пласта К8. По предварительной информации, загорелся барабан приводной станции.

В момент возгорания в шахте находилось 108 человек. Все они сейчас выводятся на поверхность. Члены шахтной военизированной горноспасательной команды ведут тушение пожара водой. На шахту прибыли подразделения горноспасателей.