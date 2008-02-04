В Донецке горит шахта
10:14, 04 февраля 2008Общество
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Проводится экстренная эвакуация 108 горняков
На шахте "Куйбышевская" в Донецке из-за пожара проводится экстренная эвакуация 108 горняков рабочей смены.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, сегодня в 8.45 на шахте "Куйбышевская" произошел пожар. Возгорание возникло в конвейерном уклоне пласта К8. По предварительной информации, загорелся барабан приводной станции.
В момент возгорания в шахте находилось 108 человек. Все они сейчас выводятся на поверхность. Члены шахтной военизированной горноспасательной команды ведут тушение пожара водой. На шахту прибыли подразделения горноспасателей.
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