Вещание украинских телеканалов в Краматорске восстановлено - провайдер

Об этом сообщил УНИАН директор Краматорского филиала компании «Воля» Сергей Евченко.

По его словам, на сегодняшний день доступ к телепрограммам ограничен только в поврежденных в ходе боев домах, на которых размещено активное оборудование провайдера.

В свою очередь Евченко отметил, что без восстановления поврежденной телевышки на горе Карачун невозможно обеспечить полноценное эфирное вещание в регионе.

«В зону покрытия сигнала вышки на горе Карачун входят сам Краматорск, а также Славянский, Краснолиманский, Александровский и Артемовский районы. Обеспечение полноценного эфирного вещания в этой зоне возможно только с восстановлением вышки», - сообщил он.

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Как сообщал УНИАН, 1 июля в результате обстрела террористами украинских позиций на горе Карачун упала телевышка. 222-метровая телебашня Концерна РРТ была одной из крупнейших в Донецкой области. Вещание с телебашни покрывало Краматорск и Славянск, а также ряд меньших населенных пунктов на севере Донецкой области. Вещание с вышки было отключено еще с мая, поскольку с тех пор постоянно шли бои за гору Карачун между террористами и украинскими войсками.

5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей заявил, что начато возобновление работы социальных служб и милиции. Также в городах начинает работу миссия по предоставлению гуманитарной помощи всем нуждающимся.