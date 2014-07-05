Порошенко: Господь забрал предстоятеля УПЦ МП Владимира, чтобы поместить его душу среди праведников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал журналистам после прощания с митрополитом в Киево-Печерской Лавре.

Порошенко подчеркнул, что сегодня очень тяжелый день.

“Сегодня украинская церковь потеряла своего предстоятеля, а Украина – великого украинца — блаженнейшего Владимира”, - заметил он.

Порошенко отметил, что для него Владимир был человеком, который создал Украинскую церковь, человеком, который отличался скромностью, мудростью, благотворительностью и был очень верующим.Читайте такжеВселенский патриарх Варфоломей соболезнует украинцам в связи со смертью митрополита Владимира

“Это именно то, в чем сегодня очень нуждается Украина, в эти трудные времена. И, возможно, Господь забрал блаженнейшего Владимира, чтобы сразу поместить среди праведников. И наши молитвы, молитвы за Украину, молитвы за упокой его души Господь услышит”, - сказал президент.

Порошенко считает, что это еще одно доказательство того, что в трудные времена украинцам нужно быть вместе.

“Мы будем молиться за упокой его души, и будем просить у Господа силы, силы для того, чтобы преодолеть те испытания, через которые сегодня проходит наше государство. Упокой Господи его душу”, - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве на 79-м году жизни умер предстоятель УПЦ МП Владимир (Сабодан). Он проходил лечение в одной из киевских клиник.

У Владимира было онкологическое заболевание и болезнь Паркинсона. Кроме того, он перенес операции на сердце и бедре.

Состояние здоровья иерарха значительно ухудшилось в январе. По словам его секретаря Александра Драбинко, митрополит не получал надлежащего лечения.