В Артемовске обстреляли штаб террористов в здании прокуратуры - СМИ
В Артемовске обстреляли здание городской прокуратуры, в котором находился штаб террористической организации "ДНР".
Как сообщает "Вечерний Бахмут", обстрел вероятно совершили два БТР-а, прибывших со стороны трассы Харьков-Ростов.
В результате перестрелки, которая продолжалась с разной интенсивностью около 20 минут с использованием автоматического оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, была уничтожена "Газель", стоявшая рядом со зданием прокуратуры, обстреляно здание городской и районной прокуратуры, поврежден столб наружного освещения, располагающийся по другую сторону перекрестка.
Нападавшие поехали обратно в сторону трассы Харьков-Ростов.
Незадолго до нападения на городском форуме и в социальных сетях появились сообщения о прибытии в часть А4176 в Парасковьевке около 6 БТР и одного танка с десантом, сообщает издание.
Несколько из этих БТРов были замечены очевидцами по дороге в Артемовск перед боем и обратно после боя.
Информации о пострадавших нет. Очевидцы утверждают, что в нападении принимал участие батальон "Артемовск", однако ни одного доказательства этой версии пока нет, сообщает издание.
На момент написания новости в центре города издалека слышен эпизодические перестрелки, однако определить, откуда доносится стрельба, пока невозможно.