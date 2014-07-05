В Артемовске обстреляли штаб террористов в здании прокуратуры - СМИ

Как сообщает "Вечерний Бахмут", обстрел вероятно совершили два БТР-а, прибывших со стороны трассы Харьков-Ростов.

В результате перестрелки, которая продолжалась с разной интенсивностью около 20 минут с использованием автоматического оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, была уничтожена "Газель", стоявшая рядом со зданием прокуратуры, обстреляно здание городской и районной прокуратуры, поврежден столб наружного освещения, располагающийся по другую сторону перекрестка.

Нападавшие поехали обратно в сторону трассы Харьков-Ростов.

Незадолго до нападения на городском форуме и в социальных сетях появились сообщения о прибытии в часть А4176 в Парасковьевке около 6 БТР и одного танка с десантом, сообщает издание.

Несколько из этих БТРов были замечены очевидцами по дороге в Артемовск перед боем и обратно после боя.

Информации о пострадавших нет. Очевидцы утверждают, что в нападении принимал участие батальон "Артемовск", однако ни одного доказательства этой версии пока нет, сообщает издание.

На момент написания новости в центре города издалека слышен эпизодические перестрелки, однако определить, откуда доносится стрельба, пока невозможно.