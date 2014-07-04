Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Каждый день 250 бронежилетов армия получает. Эти бронежилеты украинского производства”, - сказал Парубий.

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По его словам, также украинская сторона получила 1 тысячу В СНБО уверяют, что украинская армия ежедневно получает до 250 бронежилетов от Франции и 2 тысячи - от США.

В то же время Парубий отметил, что украинская сторона обратилась в Посольство Польши с целью наладить системную поставку бронежилетов через украинско-польскую границу.

Парубий объяснил, что необходимость таких действий обусловлена тем, что иногда в войска поступают некачественные бронежилеты, и во время проверки их на прочность, выясняется, что они не соответствуют необходимым требованиям и могут представлять угрозу для военных.