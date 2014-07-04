В СНБО уверяют, что украинская армия ежедневно получает до 250 бронежилетов
Секретарь СНБО Андрей Парубий заверяет, что украинская армия ежедневно получает до 250 бронежилетов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Каждый день 250 бронежилетов армия получает. Эти бронежилеты украинского производства”, - сказал Парубий.
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По его словам, также украинская сторона получила 1 тысячу В СНБО уверяют, что украинская армия ежедневно получает до 250 бронежилетов от Франции и 2 тысячи - от США.
В то же время Парубий отметил, что украинская сторона обратилась в Посольство Польши с целью наладить системную поставку бронежилетов через украинско-польскую границу.
Парубий объяснил, что необходимость таких действий обусловлена тем, что иногда в войска поступают некачественные бронежилеты, и во время проверки их на прочность, выясняется, что они не соответствуют необходимым требованиям и могут представлять угрозу для военных.