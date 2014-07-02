В УПЦ МП опровергли сообщения о том, что в Украину якобы едет Патриарх Кирилл

Опровержение содержится в официальном обращении к пресс-центру УПЦ КП, текст которого передан в УНИАН и размещен на официальных сайтах УПЦ МП.

“На повестке дня работы Священного Синода Украинской Православной Церкви не стоял и не стоит вопрос приглашения на празднование дня памяти святого князя Владимира Святейшего Патриарха Кирилла в этом году”, - говорится в обращении.

Отдел внешних церковных связей УПЦ считает публикации пресс-центра УПЦ КП со ссылкой на анонимные источники “угрозой внутренней безопасности и стабильности в украинском обществе”.

В официальном обращении Отдел внешних церковных связей УПЦ МП призывает украинское общество и СМИ не распространять провокационную и лживую информацию из сомнительных источников относительно УПЦ МП, а в случаях появления такой информации обращаться к официальным представителям УПЦ МП, которые имеют право комментировать те или иные события внутренней и внешней жизни Церкви.