Объекты культурного наследия Крыма принадлежат Украине - ЮНЕСКО

Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на первого замминистра культуры Украины Олесю Островскую-Лютую.

Замминистра отметила, что украинская сторона получила заверения в том, что обсуждение объектов культурного наследия Крыма будет осуществляться исключительно при участии Украины.

Также Островская-Лютая рассказала, что на 38-ей сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО рассматривался один украинский объект "Киев: собор св. Софии с прилегающими монастырскими сооружениями, Киево-Печерская Лавра".

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Сложность вопроса, связанного с этим объектом заключается в наличии застройки в охранной (буферной) зоне, влияющим на историческую панораму города.

Херсонес Таврийский был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в прошлом году.

Как сообщалось, в список всемирного наследия ЮНЕСКО вошли восемь объектов на территории Украины и восемь - на польской территории. В частности, во Львовской области - Церковь Вознесения Христова в Потеличе, церкви Св. Димитрия в Маткове, церковь Святой Троицы в Жовкве, церковь Св. Георгия в Дрогобыче, в Ивано-Франковской области - церковь Святого Духа в Рогатине, церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Нижнем Вербиже, на Закарпатье - церковь Вознесения в Ясенях и церковь св. Архангела Михаила в Ужоке.