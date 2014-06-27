Расширен перечень получателей выплат семьям „Небесной сотни”

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров по итогам встречи министра социальной политики Людмилы Денисовой с семьями погибших и их представителями.

По словам Денисовой, правительство делает все возможное, чтобы каждая семья погибшего получила надлежащую выплату и помощь.

Кроме того, по решению Кабмина Минсоцполитики предоставлено право самостоятельно принимать решения в пределах средств, предусмотренных госбюджетом на такие выплаты, относительно конкретных случаев каждой семьи. Указанная норма будет касаться лишь семей тех погибших, которые включены в список „Небесной сотни”.

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Денисова информировала, что доплата к пенсиям в связи с потерей кормильца отныне будет составлять 5 тыс. грн на одного нетрудоспособного члена семьи, 6,5 тыс. грн – на двух нетрудоспособных членов семьи, и 8 тыс. грн - на трех и более нетрудоспособных членов семьи.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы о состоянии социальных выплат и пенсий членам семей погибших на Майдане, в том числе семьям погибших иностранцев.

Денисова сообщила, что Минсоцполитики открыто к сотрудничеству, и любые заявления, которые поступят в министерство от семей, потерявших близких во время акций протеста на Майдане, будут рассмотрены с учетом особенностей каждой семьи.