В Днепропетровской области задержали подозреваемых в расстреле «авторитета»

В Днепропетровской области сотрудники УБОПа и уголовного розыска задержали подозреваемых в расстреле криминального «авторитета» в конце прошлого года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Главного управления по вопросам борьбы с организованной преступностью МВД Украины Елена МЕЛЬНИК.

По ее информации, во время проведения оперативно-следственных мероприятий по раскрытию “заказного” убийства жителя Кривого Рога Сергея Смирнова (1976 г. р.), ранее судимого, криминальная кличка «Сквозняк», и нанесение тяжких телесных повреждений жителю этого города Б. (1983 г. р.), стражи порядка установили, что к организации и осуществлению преступления причастны: безработный житель Кривого Рога Г., (1975 г. р.), известный в криминальном мире как «Кабан», и трое местных жителей ранее не судимых.

В частности, установлено, что в прошлом году в сентябре «Кабан» предложил своему знакомому гражданину К. убить мужчину на имя Сергей. Мотив - неприязненные взаимоотношения. К совершению преступления К. привлек двух своих приятелей, также безработных, пообещав вознаграждение в 10 тыс. дол., сообщила Е.МЕЛЬНИК.

“Злоумышленники наблюдали за будущей жертвой целый месяц. Трижды пытались его убить, но, при обстоятельствах, независимых от них, это намерение не смогли довести до конца”, - отметила пресс-секретарь ГУБОП МВД.

Уже 10 декабря в 21 час. К. вместе с двумя “помощниками” на автомобиле подъехали к дому «Сквозняка» и устроили засаду. Через четыре часа, когда тот вместе с подругой возвращались домой, «Сквозняка» расстреляли из автомата. Женщина получила огнестрельное ранение бедра. Выстрелов не было слышно, поскольку злоумышленники воспользовались глушителем, который потом открутили, а оружие спрятали. Утром следующего дня К. рассчитался с киллерами.

Организатора умышленного убийства – “Кабана” – правоохранители задержали через две недели в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Центрально-городской районный суд Кривого Рога избрал мерой пресечения арест. В этот же день были арестованы еще два человека, причастные к «заказному» убийству.

Во время обыска в жилище К. были изъяты 2,6 тыс. дол., литература по самодельному изготовлению глушителей к оружию и другие вещественные доказательства по делу.

В лесополосе неподалеку от автодороги „Кривой Рог-Днепропетровск” следственно-оперативная группа нашла и орудие убийства - автомат „АКСУ-74”, калибра 5,45 мм. Изъятое оружие направленно для исследования и идентификации.

Сейчас предпринимаются меры по задержанию последнего исполнителя «громкого» преступления, отметила Е.МЕЛЬНИК.