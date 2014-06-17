Завтра на севере Украины - солнечно, а на юге - ливни
18 июня атмосферный фронт вызовет сильные ливни в южной части Украины и на юго-востоке. Ожидаются грозы, местами возможен град и шквалы. На остальной территории Украины существенные осадки маловероятны, будет преобладать солнечная погода, лишь на западе в отдельных районах пройдет небольшой дождь.
Как сообщает сайт opogode.ua, температура воздуха ожидается ночью +8+15, на юге до +20, днем - в пределах +18+25 градусов, в южной части до +26+28 градусов.
В западной части преимущественно без осадков, лишь местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +8+12, днем +20+25 градусов.
В северных областях существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +8+13, днем +18+24 градуса.
В центральных областях преимущественно без осадков, лишь в Днепропетровской области местами ливни. Температура воздуха ночью +10+15, днем +20+26 градусов.
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На востоке ожидаются дожди, грозы. В Харьковской области - без осадков. Температура воздуха ночью +10+16, днем +20+26 градусов.
В южной части дожди, грозы, местами сильные ливни, град, шквал. Температура воздуха ночью +14+20, днем +23+28 градусов.
В Киеве будет преобладать малооблачная солнечная погода. Температура воздуха ночью +10+12, днем +18 +20 градусов.
Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с.