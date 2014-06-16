Посольство России в Украине взято под усиленную охрану

Сегодня утром на территории посольства у ограды стоит автобус с милиционерами. Кроме того, общественный порядок обеспечивают около 20 человек службы охраны, сообщает радио "Свобода".

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Центральный вход в здание дипломатического представительства уставлен несколькими траурными венками, которые принесли накануне вечером киевляне. Кроме того, несколько десятков киевлян зажгли лампадки у входа в посольство в знак траура по погибшим близ Луганска украинскими военнослужащими.

14 июня в Киеве возле здания посольства Россиив Украине активисты требовали от российских властей прекратить вмешательство во внутренние дела Украины, а от российских дипломатов - покинуть территорию страны. Во время акции протестующие перевернули несколько автомобилей с дипломатическими номерами, а здание посольства забросали яйцами и пакетами с зеленкой. По факту этих событий милиция возбудила уголовное дело по статье хулиганство.