К посольству России в Киеве несут похоронные венки для Владимира Путина

18:42, 15 июня 2014
Общество
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К зданию посольства России в Украине, которое находится в центре Киева, снова начали сходитья люди.

фото REUTERS

Однако, если вчера акция протеста едва не закончилась штурмом посольства, то сегодня она проходит гораздо спокойнее.

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Люди приходят к посольству и приносят похоронные венки с надписью "Владимиру Путину", сообщает "Белорусский партизан".

От здания посольства увезли перевернутые и поврежденные автомобили российских дипломатов

У здания посольства дежурят усиленные наряды Госохраны,  рядом стоит 2 автобуса с милиционерами.  Недалеко дежурят пожарные. 

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