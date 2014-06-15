К посольству России в Киеве несут похоронные венки для Владимира Путина
18:42, 15 июня 2014Общество
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К зданию посольства России в Украине, которое находится в центре Киева, снова начали сходитья люди.
фото REUTERS
Однако, если вчера акция протеста едва не закончилась штурмом посольства, то сегодня она проходит гораздо спокойнее.
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Люди приходят к посольству и приносят похоронные венки с надписью "Владимиру Путину", сообщает "Белорусский партизан".
От здания посольства увезли перевернутые и поврежденные автомобили российских дипломатов.
У здания посольства дежурят усиленные наряды Госохраны, рядом стоит 2 автобуса с милиционерами. Недалеко дежурят пожарные.
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