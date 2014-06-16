В Константиновке Донецкой области заканчивается инсулин - СМИ

Местные медики отмечают, что запасов данного препарата украинского производства хватит не больше чем на неделю. Об этом сообщает источник "Новости Донбасса".Читайте такжеИз Славянского тубстационара эвакуированы 45 больных хроническим туберкулезом

Врачи также сообщают,что у людей страдающих диабетом и их родственников серьезные опасения относительно возможности дальнейшего получения жизненно-важного препарата, у некоторых начинается паника.