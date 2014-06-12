В Донецкой области неизвестные в камуфляже ограбили директора супермаркета
15:41, 12 июня 2014Общество
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В городе Селидово вооруженные люди в камуфляже отобрали у директора одного из супермаркетов 500 тыс. грн выручки.
фото REUTERS
"В Селидовский горотдел поступило сообщение от директора одного из городских супермаркетов. Женщина заявила, что вечером, когда она вместе со своими сотрудниками переносила в банк выручку из магазина, на них напали двое неизвестных в масках и камуфляжной одежде. Угрожая автоматом и пистолетом, нападавшие отобрали около 500 тыс. грн и скрылись на автомобиле", - отмечается в сообщении пресс-службы Главного управления МВД в Донецкой области.
По данному факту возбуждено дело по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса ("разбой"). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
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