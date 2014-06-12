В Донецкой области неизвестные в камуфляже ограбили директора супермаркета

"В Селидовский горотдел поступило сообщение от директора одного из городских супермаркетов. Женщина заявила, что вечером, когда она вместе со своими сотрудниками переносила в банк выручку из магазина, на них напали двое неизвестных в масках и камуфляжной одежде. Угрожая автоматом и пистолетом, нападавшие отобрали около 500 тыс. грн и скрылись на автомобиле", - отмечается в сообщении пресс-службы Главного управления МВД в Донецкой области.

По данному факту возбуждено дело по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса ("разбой"). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.