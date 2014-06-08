Сегодня православные христиане празднуют Святую Троицу

Все православные храмы в этот день украшены ветвями березы, сирени, клена - они символизируют обновление души.

Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи, потому этот день еще называют Пятидесятницей.

Свое первое название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое обещал им Христос еще перед своим Вознесением. Схождение Святого Духа символизирует заботу всех Лиц Триединого Бога о мире: Бог Отец творит мир, Бог Сын искупает людей от рабства дьяволу, Бог Дух Святой освящает мир через Церковь и проповедь веры для всех народов.

Читайте такжеМестоблюститель УПЦ и Управляющий делами УПЦ - о дне Святой Троицы

В евангельской традиции схождение Святого Духа описывается как пламя, языки которого окружили каждого из апостолов, после чего они обрели «дар языков» - стали говорить на разных, неизвестных им раньше языках. Таким образом, они получили возможность проповедовать в разных уголках мира. Именно поэтому День Святой Троицы именуется также днем рождения Христианской Церкви.

После Божественной литургии на праздник Троицы в храмах осуществляется особая вечерня с чтением поклонных молитв: священник читает молитвы, стоя на коленях в Царских вратах, лицом к верующим, прихожане при этом также стают на колени, впервые после Пасхи.

В канун Троицы Церковь установила Троицкую субботу, в которую осуществляется поминание покойников, а в понедельник, сразу после Троицы, празднуется День Святого Духа.