Ющенко, Яценюк и Тимошенко участвуют в форуме ”Власть и бизнес - партнёры” (прямая трансляция)

30 января в 14-30 Президент Украины Виктор Ющенко, Председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк и премьер-министр Юлия Тимошенко примут участие во Всеукраинском форуме «Власть и бизнес – партнеры» (Украинский дом, ул. Крещатик, 2).

Представители СМИ приглашаются в Украинский дом к 13.00 для проверки на безопасность. К началу заседания форума в зал на протокольную съемку (3-5 минут) приглашаются фотографы и операторы. Далее фотографы и операторы работают в кулуарах. Трансляцию форума НТКУ раздаст в прямом эфире без логотипа всем заинтересованным телеканалам через сеть «Укртелеком».

После завершения форума - общение с участниками. Заседание с 14.30 до 15.30 будет транслироваться в прямом эфире НТКУ, «5 канала», «24 канала», а также Всемирной службы «УТР».