Во львовском СИЗО умер владелец сети аптек Зиновий Доктор

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы во Львовской области, 1 июня в 11.40 во львовском СИЗО на 68-м году жизни от острой коронарной недостаточности умер Зиновий Доктор.

Как сообщил в комментарии УНИАН львовский журналист по криминальной тематике, редактор газеты «Ратуша» Николай Савельев, «владелец сети аптек "Доктор" Зиновий Доктор находился в СИЗО, поскольку обжаловал приговор в апелляционном порядке».

Как сообщал УНИАН. 5 июня 2008 года во Львове во время спецоперации милиция задержала владельца сети аптек, где торговали наркотическими средствами, в частности трамадолом, Зиновия Доктора. Во время обыска в одном из его домов изъяли 56 тыс. капсул трамадола.

В 2011 году Зиновия Доктора приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В целом, по делу проходили 10 человек, среди которых сын Зиновия Доктора Юрий Доктор. Другим обвиняемым суд назначил лишение свободы на срок 4-6 лет с конфискацией имущества. Юрий Доктор получил 7 лет лишения свободы.

Зиновий Доктор владел во Львове 11 частными квартирами, которые превратил в склады для хранения наркотических средств. После обысков прекратилась деятельность 8 аптек, которые входили в сети «Доктор» и «Юлий».