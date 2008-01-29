Киевская прокуратура возбудила дело против служащих КГГА за земельные злоупотребления

Прокуратура Киева за основании материалов столичной милиции возбудила уголовное дело в отношении служащих Киевской городской государственной администрации за злоупотребление служебным положением.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

В частности, говорится в сообщении, 25 января Киевской городской прокуратурой было прекращено возбужденное ГУ МВД уголовное дело по фактам мошенничества со стороны должностных лиц КГГА в сфере распределения и выделения земельных участков на территории Киева „за недостаточностью доказательств”. Вместе с тем прокуратура возбудила собственное уголовное дело в отношении служащих КГГА - за злоупотребление служебным положением. На основании этого все материалы у следственного управления столичной милиции городской прокуратурой были изъяты, отметили во ОСО ГУ МВД.

Как сообщалось, факты мошенничества со стороны должностных лиц КГГА в сфере распределения земельных участков на территории Киева, а также собранные милицией материалы стали основанием для возбуждения уголовного дела по статье 190 ч.4 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, или организованной группой).

В ходе изучения материалов этого уголовного дела и проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что должностными лицами Киевской городской госадминистрации в конце прошлого года были вынесены на рассмотрение сессии проекты решений относительно выделения земельных участков жителям города Киева.

В результате изучения изъятых из Управления земельных ресурсов КГГА кадастровых дел выяснилось, что документы, которые служили основанием для выделения земли, являются поддельными. Лица, которые решением Киевсовета якобы получили земельные участки, ничего об этом не знают и с подобными заявлениями к Киевскому городскому председателю не обращались.

Кроме того, они засвидетельствовали, что им установленным следствием лицом оплачено от 150 до 200 грн. за предоставление копий паспортов и идентификационных кодов. На фальсифицированных заявлениях стоят резолюции руководителей КГГА. Следствие также установило, что организатором проведения этой акции является помощник депутата одного из райсоветов г. Киева. На сегодняшний день опрошено более 20 человек, большинство из которых - студенты учебных заведений города Киева. Следственным Управлением ГУМВД Украины в г. Киеве были приняты необходимые меры для установления других участников преступных действий, а также причин и условий, которые способствуют совершению подобного преступления.