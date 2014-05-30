Донецкая ОГА рекомендует завершить выпускные до 20 вечера

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной государственной администрации.

«С учетом пожеланий родительской общественности рекомендовано провести торжественное вручение аттестатов в 11-х классах 30 и 31 мая и закончить праздничные мероприятия к 20:00», - сказано в сообщении.

Украинские органы внутренних дел планируют проведение мероприятий, направленных на предотвращение правонарушений со стороны детей и обеспечения их безопасности. В частности, будет обеспечено дежурство сотрудников милиции, маршруты патрулирования приближены к местам проведения праздничных мероприятий, сообщили в ОГА.

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На востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции, в местах ее проведения жителей призывали быть осторожными, особенно в темное время суток.