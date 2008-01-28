Епископы из Украины встречаются с Папой Римским

Сегодня начался визит греко-католических епископов из Украины в Ватикан.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации Украинской Греко-Католической Церкви, поездка проходит в рамках традиционного паломничества «Ad limina Apostolorum» (К гробам святых апостолов), которое католические епископы всего мира по очереди осуществляют каждые 5 лет или при случае. Во время такого визита представители духовенства, как правило, имеют личную беседу и публичные встречи с Папой Римским, проводят совместные богослужения в римских базиликах, встречи в ватиканских ведомствах и тому подобное.

Греко-католические епископы Украины посещают Ватикан с таким визитом в первый раз после легализации УГКЦ.

«В Церкви апостолы всегда пользовались особым почтением. Верховные апостолы Петр и Павел оба погибли мученической смертью в Риме и там были похоронены. Паломничество к гробам этих апостолов всегда совмещалось с визитом к епископу Рима, преемнику апостола Петра – Святейшему Отцу, Папе Римскому. При этом епископы представляют Папе состояние дел в своей епархии. Главный акцент во время разговора со Святейшим Отцом делается не так на будущее, как на прошлое», – сказал об этом визите глава УГКЦ кардинал Любомир ГУЗАР.

По словам кардинала, в случае с Восточными католическими церквями, с Папой встречается только Верховный Архиепископ или Патриарх, который представляет состояние дел в определенной поместной Церкви. Однако, отметил Л.ГУЗАР, в визите «Ad limina Apostolorum» принимают участие все епископы из Украины, «чтобы дать возможность каждому правящему епископу самому представить свою епархию».

По сообщению Департамента информации УГКЦ, утром 28 января украинское духовенство отслужило Архиерейскую Божественную Литургию в базилике Святого Петра в Ватикане, которую возглавил Глава УГКЦ. Также Л.ГУЗАР произнес проповедь на украинском и итальянском языках. Пели студенты-богословы Украинской Папской коллегии святого Иосафата.

Сегодня же начались личные встречи украинских епископов с Папой Бенедиктом XVI. После них они будут встречаться с глазу на глаз с Архиепископом Леонардо САНДРИ, префектом Конгрегации для Восточных церквей, в составе групп посетят другие ведомства Ватикана. Визит завершится 2 февраля.