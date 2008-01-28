Чиновники Минобороны подделали подпись Гриценко под отказом от земли

В Киеве в отношении должностных лиц Министерства обороны Украины и пяти обществ с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).

Как сообщили УНИАН в Департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, установлено, что они в прошлом году подделали подпись министра обороны на письме председателю одного из городов Автономной Республики Крым относительно отказа от земельного участка общей площадью 16,6 га (территория государственного военного санатория Министерства обороны Украины).

На основании этого письма и ходатайств упомянутых обществ был незаконно изъят из пользования Министерства обороны Украины указанный земельный участок. Сумма ущерба устанавливается.