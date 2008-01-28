Нацбанк впервые опубликовал списки настоящих владельцев 174 банков

Для повышения прозрачности банковской системы Нацбанк впервые опубликовал списки владельцев 174 банков, пообещав сделать такие отчеты регулярными. Впрочем, 14 банков так и не раскрыли информацию об акционерах, а многие банки среди собственников указали офшорные компании. Эксперты объясняют это тем, что полное раскрытие реальных собственников банков может помешать их бизнесу и вызвать отток депозитов.

В пятницу Национальный банк обнародовал отчет "Информация о владельцах существенной доли в банках Украины на 1 октября 2007 года". Как сообщили газете "Коммерсант-Украина" в НБУ, раскрытие данных произвели в рамках выполнения задекларированной стратегии повышения прозрачности банковской системы. "Это делается в первую очередь для того, чтобы люди знали, кому доверять свои деньги",– заявил первый заместитель председателя Нацбанка Анатолий Шаповалов. Напомним, после того, как Александр Киреев возглавил дирекцию по банковскому надзору НБУ, он пообещал предоставлять вкладчикам данные о конечных владельцах банков вплоть до четвертого колена.

Но, как следует из обнародованной информации, акционерами большинства из 174 кредитных учреждений так и остались юридические лица, часть которых зарегистрирована в офшорах. При этом банки "БИГ Энергия", "Велес", "Премиум", Легбанк, "Национальный стандарт", Прайм-банк, Проминвестбанк, ХФБ Банк (объединился с УниКредит Банком), "Причерноморье", Сигмабанк, УкрБизнес Банк, "Владимирский", "Столичный" и Поликомбанк вообще не предоставили информацию о владельцах. "Александр Киреев будет предпринимать меры, чтобы эти банки подали такую информацию",– заверил Анатолий Шаповалов.

Из данных НБУ, в частности, стало официально известно, что мэр Киева Леонид Черновецкий все-таки напрямую владеет 29,07% акций Правэкс-банка (опосредованно – 46,08%), а народный депутат Леонид Климов (Партия регионов) напрямую контролирует 4,58% Имэксбанка (опосредованно – 25,84%).

Наиболее интересные подробности касаются собственников небольших банков. Совладельцем банка "Золотые ворота" (10,98% акций) является брат мэра Харькова Дмитрий Добкин. Банк "Фамильный" принадлежит трем физическим лицам – гражданину Украины Борису Комиссаруку (напрямую – 37,52%, опосредованно – 37,49%), гражданке Израиля Басе Комиссарук (37,49% и 37,52%) и гражданке Кипра Ольге Грач (24,99%). Выяснилось, что Фортуна-банк принадлежит на 99,5% гражданину России Николаю Никитенко. Икар-банком владеет семья Бевзенко, Финростбанком – семья Жовтис, Промэкономбанком – семья Лихтеровых, Захидинкомбанком – семья Гаврилишиных, а "Финансовый Союз Банком" – семьи Соседка и Фоменко.

Банкиры положительно оценивают нововведение регулятора. "Среди людей, вкладывающих в банк значительные суммы, большинство пытается выяснить, кто стоит за этим учреждением, поэтому доступность такой информации ведет к повышению доверия населения ко всей банковской системе,– уверен председатель наблюдательного совета банка НРБ Вячеслав Юткин.– Если акционеры банка – офшоры, то каждый клиент, оценивая их риски, принимает решение, иметь ли дело с таким банком".