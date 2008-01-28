Тимошенко просит игнорировать «кошачий хор»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что выплаты денежных вкладов Сбербанка, повышение пенсий и заработных плат не приведут к инфляции.

Об этом она заявила в эфире телеканала ICTV 27 января, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров.

«Я могу сегодня уверенно сказать, что правительство работает над снижением всех инфляционных процессов. И выплаты сбережений, повышение пенсий и заработных плат никакой инфляции не вызовут», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО. При этом глава правительства заверила граждан в стабильности ценовой политики на потребительском рынке. «Не бойтесь, в стране будет все стабильно и нормально, в том числе и что касается цен», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер-министр отметила, что заявления политиков о порождении инфляции и повышении цен, ничто иное как «борьба политиканов с правительством».

«Политики, политиканы, и некоторые руководители, которые показали свою неспособность и несостоятельность повышать пенсии, зарплаты, стипендии, возвращать сбережения, сейчас устроили «кошачий хор». Они все дружно кричат о том, что будет инфляция, будет все плохо. Я хочу, чтобы люди понимали, что это просто борьба политиканов с нашим правительством», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, правительство доказало, что возвращение сбережений бывших вкладчиков Сбербанка – «это не пиар политических технологий перед выборами, а то, что реально можно воплотить в жизнь».

Комментируя ситуацию, связанную с очередями во время регистрации и выплатами денежных вкладов, премьер-министр отметила: «Сегодня все кричат, что очереди, как это плохо - 17 лет не было очередей, потому что никто не платил денег. Очереди - это проявление недоверия людей к власти всех предыдущих правительств».

При этом Ю.ТИМОШЕНКО также выразила благодарность руководству и работникам Ощадбанка за самоотверженный труд. «Они выдержали напряжение. Я хочу сказать, что они сегодня сильнее для страны, чем любые политики, которые сидят в парламенте, они молодцы. Думаю, что люди, которые получают деньги, также должны их поблагодарить за самоотверженную работу», - сказала глава правительства.