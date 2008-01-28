Бывшая супруга Могилевича исчезла после допроса

Ольга Шнайдер, бывшая супруга задержанного в Москве криминального авторитета Семена Могилевича, исчезла. Последний раз ее местоположение было известно в минувшую пятницу, 25 января - в этот день ее допрашивали правоохранительные органы. После этого она перестала отвечать на звонки на мобильный, и родственники Шнайдер не знают, где она находится, сообщает "Коммерсант".

Вечером 25 января в СМИ появились сообщения о задержании Ольги Шнайдер. По версии следствия, она была причастна к финансовым махинациям, в которых обвиняют ее бывшего супруга Могилевича и владельца сети магазинов "Арбат Престиж" Владимира Некрасова, арестованного одновременно с ним. Впоследствии правоохранительные органы опровергли информацию о задержании Ольги Шнайдер и уточнили, что она была вызвана на допрос.

При этом, в ближайшие дни Могилевичу и Некрасову будут предъявлены официальные обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму около 50 миллионов рублей.

Некрасов и Могилевич были арестованы 24 января 2008 года. Последний находится в розыске на протяжении нескольких лет. Он, по данным правоохранительных органов, имел отношение к скандалу вокруг Bank of New York, через который якобы отмывались деньги "русской мафии". ФБР и спецслужбы Великобритании подозревают этого Могилевича в причастности к наркоторговле, контрабанде и даже попытке незаконной продажи радиоактивных материалов.

В некоторых изданиях появилась информация о том, что власти США могут потребовать экстрадиции Могилевича. При этом официально соответствующего запроса пока не поступало.

Лента.ру