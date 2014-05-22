В Симферополе взорвался автомобиль, версия о газовом баллоне не подтвердилась - СМИ

В Симферополе на улице 1-й Конной Армии возле дома 17-б произошел взрыв в легковом автомобиле Daewoo Nexia, сообщает ресурс Крым.Реалии.

Как рассказали очевидцы, машина собиралась заехать по горке в поселок компактного проживания крымских татар Фонтаны. В этот момент раздался хлопок, после чего прогремел сильный взрыв.

Свидетели утверждают, что водителя по имени Рустем, чей дом находится в нескольких десятках метров от места происшествия, выбросило из автомобиля, однако он смог самостоятельно подняться и побежать в сторону дома. У него сильные ожоги.

Читайте такжеВ Николаеве похоронили предполагаемого виновника взрыва в жилом домеОт взрывной волны выбило стекла в квартире 10-этажного дома. Детали авто разлетелись на несколько метров. Некоторые предположили, что в машине был установлен газовый баллон и якобы он стал причиной взрыва. Однако его там не оказалось, поскольку авто ездит на бензине.

По мнению очевидцев, характер взрыва указывает на то, что в машине могло быть заложено взрывчатое вещество.

По счастливой случайности никто, кроме водителя, не пострадал, хотя в нескольких метрах находились мужчины, недалеко от взрыва играли дети. Также рядом находятся гаражи. Владельца Daewoo увезла карета «скорой помощи».

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местных следователей, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом, а также об умышленном повреждении чужого имущества и незаконном обороте взрывчатых веществ.