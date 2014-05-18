На Львовщине из-за сильных ливней подтоплено более 1,2 тыс домов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, по оперативным данным рабочих групп районных администраций, подтопление произошло в 94 населенных пунктах Бускского, Городоцкого, Дрогобычского, Жидачевского, Сколевского, Старосамборского, Самборского, Сокальского, Николаевского, Турковского и Перемышлянского районов и в городах Борислав, Дрогобыч и Самбор.

Также временно прервано автомобильное сообщение с 17 населенными пунктами и усложнен проезд в 11 населенных пунктов, нарушено газоснабжение 30 населенных пунктов.Читайте такжеВо Львовской области за трое суток выпало почти 200 процентов месячной нормы осадков – ОГА

Из-за размыва части насыпи железнодорожного полотна прекращено движение поездов на участке дороги Самбор – Дрогобыч. Неподалёку от села Бабино Самборского района из-за размыва дамбы подтоплена автодорога Львов – Самбор.

С 15 мая по настоящее время спасательными подразделениями ГСЧС Украины и коммунальными службами области проводятся первоочередные, безотлагательные работы по возобновлению жизнеобеспечения населенных пунктов, предоставлению помощи населению и отводу воды с подтопленных территорий, говорится в сообщении.

С подтопленных территорий было эвакуировано 772 человека, в том числе 119 детей, отведена вода от 354 приусадебных участков, откачана вода из 123 подвалов жилых домов, возобновлено газоснабжение 21 населенного пункта, укреплены слабые участки дамб.

В работах по ликвидации следствий непогоды задействовано в общей сложности 660 человек, 144 единицы техники и 13 лодок.