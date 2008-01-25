В Харьковской области объявили штормовое предупреждение

Сильный ветер, метели...

Из-за ухудшения погодных условий в Харьковской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации. Согласно информации Управления, в области ожидается сильный ветер, метели, налипание снега, ухудшение ситуации на автодорогах.

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