В Харьковской области объявили штормовое предупреждение
15:00, 25 января 2008Общество
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Сильный ветер, метели...
Из-за ухудшения погодных условий в Харьковской области объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации.
Согласно информации Управления, в области ожидается сильный ветер, метели, налипание снега, ухудшение ситуации на автодорогах.
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