Тимошенко о магистралях, агропроме, фондовой бирже и качественном жилье

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует строительство новых окружных магистралей вокруг городов, где планируется проведение матчей Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на встрече с инвесторами.

Говоря о перспективах инвестиционного сотрудничества, премьер отметила аграрное направление. «Сегодня аграрное производство находится в системе стагнации», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что необходимо прекратить «абсолютно лишнее» вмешательство государства в этот сектор.

Одним из приоритетов правительства, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, является создание полноценной фондовой биржи и законов, которые защищают права миноритарных акционеров и дают им право получать «достойные дивиденды". Среди приоритетов правительства премьер также назвала реформу налоговой системы, пенсионную реформу, введение страховой медицины и наведение порядка на страховом рынке.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила уверенность, что будут приняты законы, которые дадут возможность застраивать центры городов целыми микрорайонами в рамках проекта «Территория качественного жилья».