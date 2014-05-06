Кличко-младший снова отложил свою свадьбу, сославшись на события в Украине - СМИ

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Владимир Кличко отложил свадьбу с американской актрисой Хейден Панеттьер из-за кризисной ситуации в Украине.

Боксер и звезда телесериалов "Герои" и "Нэшвилл" начали встречаться в 2009 году, в мае 2011-го расстались, но с декабря 2012-го продолжили отношения.

Об этом по информации Washington Post сообщает РИА Новости.

В октябре 2013 года стало известно, что американка с украинцем обручены. В апреле 24-летняя Панеттьер в интервью Parade Magazine заявила, что "все, что происходит в Украине, безусловно, влияет на совместные планы (с Кличко)", но добавила, что у них еще "есть время".