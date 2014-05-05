Минобразования готовит постановление о признании западных дипломов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Квит во время брифинга в Кабинете министров.

Читайте такжеМинобразования: Аттестаты для крымских выпускников напечатаны и доставлены на полуостров"Мы готовим новое постановление правительства о признании западных дипломов... Когда люди учатся на Западе, там получают научные степени, ученые звания и возвращаются обратно, и всегда они имели проблемы с признанием их дипломов здесь... Наша идея такова, что университеты смогут признавать дипломы 100 лучших университетов мира", - пояснил министр.