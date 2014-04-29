Медикаменты с Майдана будут переданы украинской армии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал руководитель медицинской службы Ярослав Ковальчук.

По его словам, после Майдана осталось больше половины медикаментов, которые приносили граждане.

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"Сегодня было принято решение передать эти медикаменты армии, а также Чернобыльской больнице", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, благотворительные взносы от украинцев армия потратит на форму для военных. За 22 миллиона будет приобретено 10 тысяч защитных кевларовых шлемов, на спальные мешки будет потрачено 8,5 миллиона гривен, 8,5 миллиона - флотская форма, 3,5 миллиона - маскировочные сетки, 2,2 миллиона - средства связи и комплектующие к ним, 2,1 миллиона - простыни хлопчатобумажные, 1,8 миллиона - одеяла, 1,4 - матрасы, 1,2 - топографические карты, 400 тысяч гривен - наволочки и за 400 тысяч гривен будут приобретены подушки.