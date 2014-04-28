В Киевской области неизвестные обстреляли маршрутку

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области.

В частности, как передает ведомство, сегодня, в 7.40 утра в дежурную часть Киево-Святошинского районного отдела милиции поступило сообщение о том, что в селе Михайловская Рубежовка Киевской области неизвестные злоумышленники обстреляли маршрутное такси.

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Прибывшие на место преступления правоохранители выяснили, что группа лиц прибыла на трех автомобилях без номерных знаков на конечную остановку общественного транспорта. Они обстреляли маршрутку из неустановленного оружия и скрылись в неизвестном направлении.

В результате обстрела трое мужчин, которые находились в маршрутном автобусе, получили телесные повреждения. Пострадавшие с ушибами доставлены в ближайший травмпункт, угрозы их здоровью нет.