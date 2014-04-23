Кабмин одобрил проект закона об объединении общин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман

«Села и населенные пункты смогут объединяться по типу решения проблем, а не по территориальному признаку», - сказал Гройсман.

По его словам, новый проект закона дает возможность объединять финансовые и административные ресурсы общин. При этом формы сотрудничества предполагают делегирование полномочий партнерам по выполнению отдельных проектов, общему выполнению каких-то задач, создание общих органов управления на уровне департаментов.

Читайте такжеТурчинов поручил Кабмину готовить проведение реформы местного самоуправления – указОдновременно предполагается и государственное стимулирование сотрудничества на уровне общин, а именно - предоставление субвенций и возможность передачи объектов государственной собственности территориальным общинам.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что первоочередной задачей правительства является реформа местного самоуправления, направленная на демонтаж действия централизованной власти, которая была сформирована на протяжении последних 4 лет. При этом вице-премьер Гройсман обращал внимание на то, что Украина при проведении данной реформы будет брать в пример опыт европейских стран, в частности, опыт Польши.

В рамках административной реформы будет инициирована ликвидация областных государственных администраций и замена их исполнительными комитетами, ответственными за состояние дел в каждой области. Это даст возможность повысить подотчетность тех чиновников, которые будут распоряжаться ресурсами местной общины.