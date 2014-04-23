В Краматорске избили одного из заместителей мэра города

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на главного травматолога города Сергея Демочка.

"В ночь на 22 апреля к нам поступил вице-мэр Андрей Бессонный. Состояние средней степени тяжести: сотрясение мозга, кровоподтеки, ушибы, следы от наручников. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - рассказал доктор.

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Напомним, ранее УНИАН передавал заявление руководителя центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука, который не исключает новых диверсий с жертвами среди местного населения, которые будут совершать сепаратисты с попыткой выдать их за акции "Правого сектора".