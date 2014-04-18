На „горячую линию” обратились 3 тысячи крымчан, желающих переселиться на материк

11:16, 18 апреля 2014
Общество
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Количество граждан из Крыма и города Севастополь, которые хотят переселиться на материковую территорию Украины, постоянно растет, в частности, на „горячую линию” Правительственного контактного центра уже поступило около 3 тысяч обращений от крымчан.

Количество крымчан, желающих выехать с оккупированной территории, постоянно увеличивается / REUTERS

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики, такую информацию озвучил заместитель министра, руководитель аппарата Виктор Иванкевич на экспертной встрече относительно социальной защиты переселенцев из Крыма.

„С каждым днем количество крымчан, которые хотят выехать с оккупированной территории в разные регионы Украины, постоянно увеличивается. Большинство проблем, с которыми они обращаются, касаются жилищных вопросов - каждое третье из общего количества обращений, и социальной защиты - каждое шестое”, – сказал Иванкевич. При этом, по его словам, главным, все же остается практическая социальная поддержка, которая предоставляется всем переселенцам-крымчанам подведомственными министерству органами системы социальной защиты.

Он также отметил, что на сегодняшний день в региональные отделения Пенсионного фонда по поводу получения своих пенсий уже обратились 1315 пенсионеров из АРК, и все они получили пенсию за март.

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Иванкевич также сообщил, что центрами социальных служб для семьи, детей и молодежи активно ведется работа с 799 семьями переселенцев с детьми и 68 одинокими лицами.

„Не останутся без внимания и те, кто хочет трудоустроиться на новом месте жительства. Таким гражданам Государственный центр занятости готов предоставить 63 тыс. вакансий, среди которых есть высокооплачиваемые. В первой декаде апреля по вопросам поиска работы обратились 398 крымчан и по состоянию на 10 апреля 65 уже трудоустроены. При этом статус безработного получили 207 человек, из которых 122 уже назначена выплата пособия по безработице, остальным она оформляется”, – сказал Иванкевич.

Он также сказал, что неотложным вопросом остаются заблокированные банковские счета жителей Крыма, а также проблема крымчан, которые имели свой бизнес на полуострове. Иванкевич отметил, что консультации по этому поводу уже активно ведутся с Нацбанком и Миграционной службой Украины.

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Как сообщал УНИАН, после оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

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