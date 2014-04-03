Крымский McDonald's приостановил работу

"В связи с производственными причинами, не зависящими от McDonald's, деятельность учреждений, расположенных в Симферополе, Севастополе и Ялте, была приостановлена. Мы надеемся, что сможем возобновить их работу, как только появится такая возможность", - говорится в сообщении компании, которое цитирует ИТАР-ТАСС.

McDonald's предоставил возможность всем сотрудникам этих учреждений перевестись в любое другое заведение сети в Украине с сохранением занимаемых должностей, окладов и тарифов, оплатой переезда сотрудников и членов их семей на новое место жительства, а также обеспечением жилья на срок в 3 месяца за счет компании. Если работник сети не согласен на такую возможность, ему будут предложены другие варианты прекращения трудовых отношений с выплатой компенсаций.

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Первое заведение McDonald's в Украине было открыто в 1997 году в Киеве. С учетом ресторанов в Симферополе, Севастополе и Ялте в 23 городах Украины работает 79 заведений сети.