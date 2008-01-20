В Ивано-Франковской области состоялся Всеукраинский фестиваль моржей

Сегодня на горнолыжном курорте «Буковель» в селе Поляница Ивано-Франковской области состоялся Всеукраинский фестиваль моржей, в котором приняли участие свыше 70 любителей зимнего купания из разных регионов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на искусственном горном озере на территории «Буковеля» священники отслужили праздничное богослужение по случаю Крещения и освятили воду. По традиции, моржи сразу же ныряли в ледяное озеро.

В торжественном открытии фестиваля приняли участие художественные коллективы Прикарпатья. Любителей зимнего купания организаторы фестиваля наградили специальными дипломами и знаменитыми прикарпатскими сувенирами.

Вечером участников и гостей фестиваля ожидает гуцульська дискотека, гулянья возле костра, различные игры и развлечения.