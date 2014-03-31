Ни сотрудники, ни заключенные крымских колоний не приняли российского гражданства
16:15, 31 марта 2014Общество
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Ни один из сотрудников Государственной пенитенциарной службы Украины и осужденных, которые находятся в крымских колониях, не приняли российского гражданства.
Тюремщики и заключенные Крыма остались верными Украине
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил начальник ГПтС Украины Сергей Старенький, отвечая на вопрос журналистов.
“Сотрудники наши не получали паспортов РФ, хотя такие предложения поступали. Что касается осужденных, то им это не предлагали”, - сказал Старенький.
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Он отметил, что в настоящее время из 1026 сотрудников ГПтС, которые несут службу в Крыму, только трое выразили желание перевестись на службу на материковую часть Украины, а остальные ожидают соответствующего разрешения ситуации или приказа.
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