Кабмин приостановил заключение договоров аренды госимущества
19:55, 17 января 2008Общество
629
...на период до отдельного решения
Кабинет министров Украины распоряжением от 24 декабря 2007 года приостановил процесс заключения новых договоров аренды объектов государственного имущества.
Об этом сообщается в издании «Ведомости приватизации» от 16 января 2008 года.
Согласно сообщению, проведение конкурсов по передаче в аренду объектов госсобственности откладывается на период до принятия КМУ отдельного решения о возобновлении заключения договоров аренды.
Как отмечается в сообщении, Фонд госимущества предлагает своим региональным отделениям не только не заключать новые договора аренды, но и воздержаться от объявления новых конкурсов на право аренды и от определения победителей по ранее объявленным конкурсам.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter