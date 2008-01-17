Кабмин приостановил заключение договоров аренды госимущества

Кабинет министров Украины распоряжением от 24 декабря 2007 года приостановил процесс заключения новых договоров аренды объектов государственного имущества.

Об этом сообщается в издании «Ведомости приватизации» от 16 января 2008 года.

Согласно сообщению, проведение конкурсов по передаче в аренду объектов госсобственности откладывается на период до принятия КМУ отдельного решения о возобновлении заключения договоров аренды.

Как отмечается в сообщении, Фонд госимущества предлагает своим региональным отделениям не только не заключать новые договора аренды, но и воздержаться от объявления новых конкурсов на право аренды и от определения победителей по ранее объявленным конкурсам.